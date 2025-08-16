Ричмонд
Трамп призвал Европу «немного» поучаствовать в процессе мирного урегулирования на Украине

По итогам переговоров с Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп высказался о необходимости более активного вовлечения европейских стран в процесс мирного урегулирования на Украине.

В интервью Fox News президент США подчеркнул, что европейским государствам следует внести свой вклад в разрешение кризиса, хотя окончательное решение остается за украинским руководством.

«Европейские страны должны немного поучаствовать, но это зависит от президента Зеленского», — заявил Трамп, отвечая на вопросы о перспективах мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Ранее Трамп дал совет Зеленскому по урегулированию конфликта на Украине.

