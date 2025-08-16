Чунг опроверг сообщения о провале переговоров Путина и Трампа

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг опроверг сообщения СМИ о провале переговоров между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, подчеркнув, что подобные публикации не соответствуют действительности.
В соцсети X* он прокомментировал материал Fox News, где утверждалось, что встреча проходила в напряжённой обстановке и российская сторона якобы навязала свои условия, назвав такие заявления полностью сфабрикованными.
Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что его отношения с российским лидером Владимиром Путиным всегда складывались положительно, и при таком взаимодействии стороны могли бы достичь значительных результатов.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.