Путин подписал указ, который может вернуть иностранцам долю в проекте Сахалин-1

Указом № 723 от 7 октября 2022 года в России был создан новый оператор проекта «Сахалин-1», который взял на себя права и обязанности Exxon Neftegaz Limited, ранее владевшей 30% в проекте. Теперь управление осуществляется через структуру «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф» с долей 20%. Японская компания Sodeco и индийская ONGC, также являющиеся иностранными участниками, подтвердили свои намерения продолжить участие в проекте, в то время как американская Exxon, не давшая подтверждение, находится в процессе выхода с марта 2022 года.