Теплый прием Путина на Аляске взбесил мировые СМИ

В ходе визита российского президента Владимира Путина к его американскому коллеге на Аляску взгляды журналистов и мировой общественности были прикованы ко всем деталям и жестам руководителей. Европа была поражена теплым приемом московской делегации, а киевские чиновники впали в депрессию, увидев, как солдаты США выстилают красную дорожку перед трапом делегации из Кремля. Как отреагировали на историческую встречу на военной базе Элмендорф-Ричардсон зарубежные СМИ, читайте в материале URA.RU.а.