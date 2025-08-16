Теплый прием Путина на Аляске взбесил мировые СМИ

Одних встреча Трампа и Путина восхитила, других — повергла в шок.
В ходе визита российского президента Владимира Путина к его американскому коллеге на Аляску взгляды журналистов и мировой общественности были прикованы ко всем деталям и жестам руководителей. Европа была поражена теплым приемом московской делегации, а киевские чиновники впали в депрессию, увидев, как солдаты США выстилают красную дорожку перед трапом делегации из Кремля. Как отреагировали на историческую встречу на военной базе Элмендорф-Ричардсон зарубежные СМИ, читайте в материале URA.RU.а.
Прием на красной дорожке шокировал западные СМИ.
Президент РФ Владимир Путин получил торжественный прием на красной дорожке во время визита на Аляску, что вызвало удивление и обсуждение в европейских СМИ. В частности, телеканал BBC отметил разительный контраст с настроениями трехлетней давности, когда российский лидер начал специальную военную операцию и сталкивался с негативным отношением на Западе.
В Европе встревожились из-за дружественного характера встречи Путина и ТрампаФото: Роман Наумов © URA.RU.
В свою очередь, телеканал Sky News заявил, что саммит на Аляске стал «впечатляющим концом изоляции России от Запада». По мнению журналистов, вместо санкций глава Белого дома Дональд Трамп наградил Владимира Путина «чем-то равноценным государственному визиту».
Украина впала в истерику при виде Трампа и Путина.
В то же время украинские власти выразили возмущение по поводу торжественной встречи российского лидера на Аляске. По сведениям телеканала Sky News, поводом для негодования стали видеокадры, на которых американские военнослужащие стелят красную дорожку у трапа самолета российского лидера перед мероприятием на Аляске.
В публикации Financial Times приводится комментарий неназванного высокопоставленного украинского чиновника. Он назвал «тошнотворным» церемонию встречи Владимира Путина. Представитель Киева выразил сожаление в адрес американских солдат, которые были вынуждены выполнять эту протокольную работу, стоя на коленях перед трапом приземлившегося российского борта.
Глава Белого дома не нашел что сказать при российском лидере.
Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон, начав встречу в полной тишине. На это указал телеканал CNN.
Встреча двух лидеров не нуждалась в дополнительном представлении СМИФото: Официальный сайт Президента РФ.
По данным американского СМИ, оба руководителя заняли места в конференц-зале и долгое время не произносили ни слова, пока журналисты фиксировали происходящее. Президенты молча наблюдали за происходящим, никто из них не произнес вступительной речи. Хотя обычно Трамп открывает подобные встречи кратким выступлением и приветствием.
Европа испугалась дружеских жестов на военной базе.
Кадры улыбающихся Путина и Трампа, которые уехали вместе в лимузине, усилили тревогу не только на Украине, но и среди европейских лидеров. Об этом сообщило издание Politico. Главы стран общались в автомобиле без переводчиков.
Журналисты отметили, что политики изначально находились возле стенда с надписью «Стремление к миру». Такой слоган может указывать на попытку главы Белого Дома представить переговоры с Путиным как успешные и продуктивные.