Журналистка рассказала об одном удивившем ее поступке Путина в Анкоридже

Журналистка американского телеканала Fox News Джеки Хайнрих заявила, что ее удивил поступок президента России Владимира Путина на встрече с лидером США Дональдом Трампом в Анкоридже.
Она рассказала, что была удивлена тем, что Путин обратился к прессе первым, поскольку мероприятие проходило на территории Соединенных Штатов.
По словам Хайнрих, совместная пресс-конференция Путина и Трампа по итогам переговоров на Аляске была не такой, как обещал Белый дом.
Было два возможных сценария: главы государств должны были выступить вместе, если переговоры пройдут успешно, а если они окажутся неудачными, то к журналистам должен был обратится только Трамп, отметила репортер.
Но не произошло ни того, ни другого не произошло, добавила она.
Отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции Путин и Трампа не стали. Политики сделали исчерпывающие заявления, поэтому было принято решение от вопросов журналистов отказаться, объяснили в Кремле.
Ранее американский репортер Брайан Гленн, которого называют любимчиком Трампа, рассказал, что российский журналист подарил ему бутылку русской водки. Так он отблагодарил коллегу за помощь с оборудованием.
