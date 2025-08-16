Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал об одном «очень интересном» заявлении Путина

Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин назвал сфальсифицированными выборы президента США в 2020 году, на которых нынешний глава Белого дома уступил Джо Байдену.

Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин назвал сфальсифицированными выборы президента США в 2020 году, на которых нынешний глава Белого дома уступил Джо Байдену. Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, Путин сказал «одну из самых интересных вещей»: американские выборы были сфальсифицированы, потому что в США голосование по почте, которого нет ни в одной стране.

Иметь честные выборы и проводить почтовое голосование одновременно невозможно, также отметил Путин. Трамп добавил, что «это было очень интересно».

Ранее журналистка американского телеканала Fox News Джеки Хайнрих заявила, что ее удивил поступок президента России на встрече с Трампом в Анкоридже. Она рассказала, что была удивлена тем, что Путин обратился к прессе первым, поскольку мероприятие проходило на территории США.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше