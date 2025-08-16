Трамп рассказал об одном «очень интересном» заявлении Путина

Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин назвал сфальсифицированными выборы президента США в 2020 году, на которых нынешний глава Белого дома уступил Джо Байдену. Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News.
По словам Трампа, Путин сказал «одну из самых интересных вещей»: американские выборы были сфальсифицированы, потому что в США голосование по почте, которого нет ни в одной стране.
Иметь честные выборы и проводить почтовое голосование одновременно невозможно, также отметил Путин. Трамп добавил, что «это было очень интересно».
Ранее журналистка американского телеканала Fox News Джеки Хайнрих заявила, что ее удивил поступок президента России на встрече с Трампом в Анкоридже. Она рассказала, что была удивлена тем, что Путин обратился к прессе первым, поскольку мероприятие проходило на территории США.
