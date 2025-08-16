В Китае оценили саммит РФ-США на Аляске

Китайские СМИ, подводя итоги саммита РФ-США, отметили, что диалог предпочтительнее эскалации.
«Многолетний лед в Европе не растает за день на Аляске; историческая встреча лидеров России и США не завершилась подписанием конкретных соглашений, но переговоры остаются единственным путём к миру на Украине», пишут СМИ КНР по итогам встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее на Аляске состоялись переговоры глав государств. Встреча прошла на базе Эльмендорф-Ричардсон. Личные переговоры в формате «три на три» длились 2 часа 45 минут. Российскую делегацию представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую сторону — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель лидера США Стивен Уиткофф.
Центральное телевидение Китая охарактеризовало встречу как «историческую», отметив её продолжительность свыше 2,5 часов. Телеканал заявил, что саммит стал «прорывом из внешнеполитического тупика».
«Для обеих сторон встреча стала значимой возможностью преодолеть дипломатический тупик», — говорится в репортаже.
Подчёркивается, что Москва может использовать формат для «преодоления более чем трёхлетней западной изоляции». «Для Путина личная встреча с Трампом — крупная дипломатическая победа», — констатировал телеканал. Одновременно отмечено, что один саммит не решит все проблемы и не приведёт к всеобъемлющему урегулированию украинского кризиса, а «сложность украинского вопроса сохраняется».
Газета China Daily в редакционной статье указала, что украинский кризис — следствие десятилетий геополитической напряжённости, вызванной пятью этапами расширения НАТО на восток, глубоким антагонизмом между США и Россией и непрекращающимся соперничеством, что привело к подрыву европейской безопасности.
«Иллюзорно ожидать, что многовековой европейский лёд растает на Аляске за сутки», — пишет издание.
Газета констатирует, что встреча «не принесла конкретных договорённостей», подчеркнув, что даже лидеры великих держав «не в силах единолично погасить пламя конфликта» на Украине.
«Диалог по-прежнему предпочтительнее эскалации. История Европы учит: сколь бы сложной ни была ситуация, дверь к миру должна оставаться открытой. Пока конфликт не завершён, стороны обязаны снижать напряжённость и налаживать контакты для прекращения боевых действий», — отмечают авторы.
Акцентируется необходимость ответственной дипломатии: «не символических жестов, а последовательных действий для политического урегулирования».
«Огонь должен смолкнуть за столом переговоров, а не от истощения сил. Цена промедления — человеческие жизни, разрушенные дома и подорванное будущее. Рассвет мира должен наступить скорее», — резюмирует статья.
Агентство Синьхуа подчеркнуло: «Саммит завершился без соглашения по Украине».
«Находясь рядом около 10 минут перед камерами, лидеры заявили о прогрессе в личных переговорах, но не представили конкретных договорённостей», — констатирует агентство.