Шанс достичь мира и встреча в Москве: что сказали Путин и Трамп после исторических переговоров

Путин и Трамп достигли соглашений по некоторым вопросам, касающихся кризиса на Украине.
Переговоры между президентами РФ и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Они длились около трех часов и проходили в узком кругу — по три участника от каждой стороны. После саммита лидеры провели небольшую пресс-конференцию для журналистов — основной темой обсуждения стал украинский кризис. Путин отметил, что Россия стремится завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Что заявили Трамп и Путин по итогам беседы — в материале URA.RU.
Заявления российской стороны.
Россия готова гарантировать безопасность Украины.
Президент РФ заявил о стремлении Москвы обеспечить Киеву необходимые гарантии безопасности в условиях текущего конфликта и подтвердил намерение продолжить работу в данном направлении. Путин также подчеркнул, что отношение российской стороны к украинцам остается неизменным: Москва традиционно рассматривает народ страны как братский.
«Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий. Не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс», — заявил он.
Также Путин заявил, что с Трампом сложился очень хороший и доверительный контакт. Поэтому есть реальный шанс, что двигаясь по этому переговорному треку, конфликт на Украине завершится. «Чем быстрее, тем лучше», — подчеркнул российский лидер.
Украинского кризиса можно было избежать.
Владимир Путин заявил, что эскалации противостояния с Киевом удалось бы избежать, если бы Дональд Трамп ранее занимал пост главы Белого дома. Таким образом, российский лидер дал понять, что считает американского коллегу более ориентированным на поиск компромиссных решений в сфере международных отношений.
Глава РФ также отметил, что между ним и Трампом сложились доверительные отношения. Он уверен в возможности скорого завершения конфликта — перспективы для этого открывает прошедший диалог.
У Москвы и Вашингтона готовы работать в различных экономических направлениях.
Россия готова к расширению взаимодействия со Штатами по ряду направлений. Так, обе страны располагают значительным потенциалом для сотрудничества в сферах торговли, энергетики, цифровых и высоких технологий, а также освоения космоса.
По словам Путина, после прихода к власти в Вашингтоне новой администрации объем товарооборота с Москвой увеличился на 20%. В связи с этим он рассчитывает на конструктивный диалог с США для реализации совместных инициатив.
Саммит открывает новую страницу в деловых контактах между РФ и США.
Владимир Путин уверен, что достигнутые на Аляске договоренности с Дональдом Трампом поспособствуют не только урегулированию украинского вопроса, но и укреплению двусторонних связей в целом. Эти соглашения заложат фундамент для полноценного делового и прагматичного партнерства между странами.
«Российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет, это большой срок. И скажем прямо, отношения между странами скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны», — заявил Путин.
Подобное во многом связано с отсутствием прямых контактов на высшем уровне до смены президента в Штатах. Лидер РФ добавил, что плохие отношения государств никогда не приносили пользу миру.
Сотрудничество в Арктическом регионе принесет обоюдную выгоду.
Владимир Путин во время пресс-конференции сообщил, что актуальным вопросом к текущему моменту является развитие сотрудничества в Арктике. Еще одним важным пунктом указывается возобновление контактов между дальневосточными территориями России и Вашингтоном.
«Актуальным видится взаимодействие в Арктике, возобновление межрегиональных контактов, в том числе, между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем», — сказал Путин. По его словам, стране есть что предложить Штатам в рамках взаимовыгодного сотрудничества.
Кроме того, как отмечают американские СМИ, накануне визита Владимира Путина на Аляску администрация Вашингтона рассматривала возможность привлечения российских атомных ледоколов. С помощью них планировалось реализовать газовые проекты в регионе.
Заявления американской стороны.
Трамп дал оценку работе российских дипломатов.
Президент США поблагодарил коллегу из РФ и членов его делегации за проведенные переговоры. Глава Белого дома отметил, что хорошо знаком с дипломатами из Москвы, они «почти так же известны, как и их босс». Дональд Трамп надеется на продолжение диалога и новые встречи с предстателями Москвы в будущем.
Достигнут существенный прогресс по Киеву, но соглашение не подписано.
Трамп сообщил, что в ходе переговоров был достигнут значительный прогресс по вопросам урегулирования украинского кризиса. В то же время окончательное соглашение пока не заключено.
«У нас была очень продуктивная встреча, мы обсудили многие вопросы. Мы не смогли найти полного понимания, сделки пока нет. Самое главное, что у нас неплохой шанс достичь мира», — отметил глава Белого дома.
Часть вопросов по Украине согласована.
Американский лидер сообщил, что по многим ключевым аспектам урегулирования ситуации вокруг Киева достигнуто согласие с Путиным. Он подчеркнул, что окончательное принятие решения возможно лишь при согласии всех участников переговорного процесса.
«Множество позиций по Украине согласованы. По остальным сохраняется хороший шанс на достижение договоренностей», — сказал Дональд Трамп в разговоре со СМИ.
Новые встречи с Путиным и возможный визит лидера США в Россию.
Дональд Трамп уверен в перспективах дальнейшего конструктивного взаимодействия между США и Россией. Он намерен организовать новые встречи для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений. Завершая переговоры на Аляске, глава Белого дома сообщил, что рассмотрит приглашение Владимира Путина посетить столицу РФ.