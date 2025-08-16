Шанс достичь мира и встреча в Москве: что сказали Путин и Трамп после исторических переговоров

Переговоры между президентами РФ и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Они длились около трех часов и проходили в узком кругу — по три участника от каждой стороны. После саммита лидеры провели небольшую пресс-конференцию для журналистов — основной темой обсуждения стал украинский кризис. Путин отметил, что Россия стремится завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Что заявили Трамп и Путин по итогам беседы — в материале URA.RU.