Шанс достичь мира и встреча в Москве: что сказали Путин и Трамп после исторических переговоров

Переговоры между президентами РФ и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Они длились около трех часов и проходили в узком кругу — по три участника от каждой стороны. После саммита лидеры провели небольшую пресс-конференцию для журналистов — основной темой обсуждения стал украинский кризис. Путин отметил, что Россия стремится завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Что заявили Трамп и Путин по итогам беседы — в материале URA.RU.

Путин и Трамп достигли соглашений по некоторым вопросам, касающихся кризиса на Украине.

Заявления российской стороны.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВыход из ситуации по Украине и общие проекты в Арктике: главные заявления Путина на Аляске.

Россия готова гарантировать безопасность Украины.

Президент РФ заявил о стремлении Москвы обеспечить Киеву необходимые гарантии безопасности в условиях текущего конфликта и подтвердил намерение продолжить работу в данном направлении. Путин также подчеркнул, что отношение российской стороны к украинцам остается неизменным: Москва традиционно рассматривает народ страны как братский.

«Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий. Не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс», — заявил он.

Также Путин заявил, что с Трампом сложился очень хороший и доверительный контакт. Поэтому есть реальный шанс, что двигаясь по этому переговорному треку, конфликт на Украине завершится. «Чем быстрее, тем лучше», — подчеркнул российский лидер.

Украинского кризиса можно было избежать.

Владимир Путин заявил, что эскалации противостояния с Киевом удалось бы избежать, если бы Дональд Трамп ранее занимал пост главы Белого дома. Таким образом, российский лидер дал понять, что считает американского коллегу более ориентированным на поиск компромиссных решений в сфере международных отношений.

Глава РФ также отметил, что между ним и Трампом сложились доверительные отношения. Он уверен в возможности скорого завершения конфликта — перспективы для этого открывает прошедший диалог.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Трамп молчал, а Путин говорил по-английски": реакция западных СМИ на встречу на Аляске.

У Москвы и Вашингтона готовы работать в различных экономических направлениях.

Россия готова к расширению взаимодействия со Штатами по ряду направлений. Так, обе страны располагают значительным потенциалом для сотрудничества в сферах торговли, энергетики, цифровых и высоких технологий, а также освоения космоса.

По словам Путина, после прихода к власти в Вашингтоне новой администрации объем товарооборота с Москвой увеличился на 20%. В связи с этим он рассчитывает на конструктивный диалог с США для реализации совместных инициатив.

Саммит открывает новую страницу в деловых контактах между РФ и США.

Владимир Путин уверен, что достигнутые на Аляске договоренности с Дональдом Трампом поспособствуют не только урегулированию украинского вопроса, но и укреплению двусторонних связей в целом. Эти соглашения заложат фундамент для полноценного делового и прагматичного партнерства между странами.

«Российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет, это большой срок. И скажем прямо, отношения между странами скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны», — заявил Путин.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГлавная тема переговоров и состав делегации: полное заявление Ушакова по саммиту Путина и Трампа.

Подобное во многом связано с отсутствием прямых контактов на высшем уровне до смены президента в Штатах. Лидер РФ добавил, что плохие отношения государств никогда не приносили пользу миру.

Сотрудничество в Арктическом регионе принесет обоюдную выгоду.

Владимир Путин во время пресс-конференции сообщил, что актуальным вопросом к текущему моменту является развитие сотрудничества в Арктике. Еще одним важным пунктом указывается возобновление контактов между дальневосточными территориями России и Вашингтоном.

«Актуальным видится взаимодействие в Арктике, возобновление межрегиональных контактов, в том числе, между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем», — сказал Путин. По его словам, стране есть что предложить Штатам в рамках взаимовыгодного сотрудничества.

Кроме того, как отмечают американские СМИ, накануне визита Владимира Путина на Аляску администрация Вашингтона рассматривала возможность привлечения российских атомных ледоколов. С помощью них планировалось реализовать газовые проекты в регионе.

Заявления американской стороны.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГлавные заявления Трампа по итогам саммита с Путиным на Аляске.

Трамп дал оценку работе российских дипломатов.

Президент США поблагодарил коллегу из РФ и членов его делегации за проведенные переговоры. Глава Белого дома отметил, что хорошо знаком с дипломатами из Москвы, они «почти так же известны, как и их босс». Дональд Трамп надеется на продолжение диалога и новые встречи с предстателями Москвы в будущем.

Достигнут существенный прогресс по Киеву, но соглашение не подписано.

Трамп сообщил, что в ходе переговоров был достигнут значительный прогресс по вопросам урегулирования украинского кризиса. В то же время окончательное соглашение пока не заключено.

«У нас была очень продуктивная встреча, мы обсудили многие вопросы. Мы не смогли найти полного понимания, сделки пока нет. Самое главное, что у нас неплохой шанс достичь мира», — отметил глава Белого дома.

Часть вопросов по Украине согласована.

Американский лидер сообщил, что по многим ключевым аспектам урегулирования ситуации вокруг Киева достигнуто согласие с Путиным. Он подчеркнул, что окончательное принятие решения возможно лишь при согласии всех участников переговорного процесса.

«Множество позиций по Украине согласованы. По остальным сохраняется хороший шанс на достижение договоренностей», — сказал Дональд Трамп в разговоре со СМИ.

Новые встречи с Путиным и возможный визит лидера США в Россию.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПуть к миру с Украиной прошел через военную базу США.

Дональд Трамп уверен в перспективах дальнейшего конструктивного взаимодействия между США и Россией. Он намерен организовать новые встречи для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений. Завершая переговоры на Аляске, глава Белого дома сообщил, что рассмотрит приглашение Владимира Путина посетить столицу РФ.

