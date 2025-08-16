Стало известно, что именно встревожило Европу после встречи Путина и Трампа

Особое внимание наблюдателей привлекло то, что президенты продолжили общение один на один в автомобиле, предположительно без переводчика, что является нестандартным отступлением от дипломатического протокола и мер безопасности. Такая непринужденность контрастирует с жесткой манерой общения Трампа с другими мировыми лидерами, включая украинского президента Владимира Зеленского, которого американский лидер в феврале резко критиковал в Овальном кабинете.