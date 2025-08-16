Стало известно, что именно встревожило Европу после встречи Путина и Трампа

Встреча президентов США и России в Анкоридже (Аляска) запомнилась неформальной и дружелюбной атмосферой между лидерами, что, по мнению The Washington Post, может стать поводом для тревоги среди европейских союзников. Дональд Трамп встретил Владимира Путина аплодисментами, после чего лидеры тепло поприветствовали друг друга, обменялись шутками и совместно проследовали к лимузину.
Особое внимание наблюдателей привлекло то, что президенты продолжили общение один на один в автомобиле, предположительно без переводчика, что является нестандартным отступлением от дипломатического протокола и мер безопасности. Такая непринужденность контрастирует с жесткой манерой общения Трампа с другими мировыми лидерами, включая украинского президента Владимира Зеленского, которого американский лидер в феврале резко критиковал в Овальном кабинете.
The Washington Post отмечает, что подобный уровень доверительности между Трампом и Путиным, известными своей сдержанностью в диалогах с иностранными коллегами, выглядит необычно. Эта встреча, по мнению издания, может сигнализировать о потенциальных изменениях в международной политике, что вызывает вопросы у европейских партнеров США, обеспокоенных возможным сближением Вашингтона и Москвы.
Ранее Трамп призвал Европу «немного» поучаствовать в процессе мирного урегулирования на Украине.
