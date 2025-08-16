Трамп: Путин назвал выборы президента США сфальсифицированными

«Владимир Путин сказал кое-что, одну из самых интересных вещей. Он сказал, что “ваши (американские президентские — “Ъ”) выборы были сфальсифицированы, потому что у вас голосование по почте. Он сказал, что ни в одной стране нет голосования по почте. Невозможно проводить голосование по почте и иметь честные выборы”, — сказал он.
15 августа в Анкоридже на Аляске состоялась первая с июня 2021 года личная встреча Владимира Путина и президента США. До этого Владимир Путин виделся с экс-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
