СМИ рассказали о письме, которое Трамп передал Путину в ходе саммита на Аляске

Во время переговоров на Аляске между президентами США и России Дональд Трамп вручил Владимиру Путину письмо от своей супруги Меланьи.
По данным Reuters, ссылающегося на двух представителей американской администрации, в послании затрагивалась тема детей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Украине.
«Президент Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров на Аляске», — говорится в статье.
Ранее стало известно, что вызвало беспокойство в Европе после встречи Путина и Трампа.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.Читать дальше