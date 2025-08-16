Ричмонд
СМИ рассказали о письме, которое Трамп передал Путину в ходе саммита на Аляске

Во время переговоров на Аляске между президентами США и России Дональд Трамп вручил Владимиру Путину письмо от своей супруги Меланьи.

По данным Reuters, ссылающегося на двух представителей американской администрации, в послании затрагивалась тема детей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Украине.

«Президент Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров на Аляске», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что вызвало беспокойство в Европе после встречи Путина и Трампа.

