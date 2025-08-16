Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией

«Я могу вам сказать, что встреча была очень теплой. Он (президент России Владимир Путин — “Ъ”) сильный парень. Встреча была теплой между двумя сильными державами. Это очень хорошо, что мы ладим. Мне кажется, что мы близки к сделке. Украине надо будет согласиться на нее. Может, они скажут “нет”», — сказал он.