В Москве объяснили, что помешало Путину и Трампу заключить сделку

В Госдуме заявили, что главной преградой в заключении сделки между Россией и США в рамках саммита на Аляске мог оказаться вопрос территорий.

В Госдуме заявили, что главной преградой в заключении сделки между Россией и США в рамках саммита на Аляске мог оказаться вопрос территорий. Такое мнение высказал парламентарий в беседе с NEWS.ru.

По словам депутата, невозможно быстро прийти к решению по такому сложному конфликту.

Именно о сложности в принятии быстрого решения говорит отсутствие обеда и переговоров в полном составе делегаций, считает политик.

При этом он уверен, что вторая встреча президента России Владимира Путина и Дональда Трампа состоится обязательно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин назвал сфальсифицированными выборы в Америке в 2020 году, на которых нынешний глава Белого дома уступил Джо Байдену.

