NBC обвинил Уиткоффа в неверном понимании позиции России по Украине

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Американский телеканал NBC утверждает, что неверное понимание спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом позиции России по прекращению огня на Украине могло послужить основой для «спешно организованного» саммита на Аляске.

Источник: AP 2024

Как пишет NBC со ссылкой на неназванного европейского чиновника и двух бывших американских чиновников, якобы «неопытность» Уиткоффа в области дипломатии высокого уровня привела к тому, что после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в начале августа он покинул Россию, решив, что РФ предложила «мирный вывод» своих войск из Херсонской и Запорожской областей, когда на самом деле РФ требовала вывода оттуда украинских войск.

«Неверное понимание спецпосланником Стивеном Уиткоффом позиции России по Украине могло послужить толчком к проведению в пятницу спешно организованного саммита», — говорится в сообщении телеканала.

При этом представитель Белого дома Анна Келли заявила телеканалу, что подобные сообщения являются ложными и Уиткофф вместе с президентом Дональдом Трампом работают над достижением мира на Украине «с полным и четким пониманием» ситуации.

