NBC обвинил Уиткоффа в неверном понимании позиции России по Украине

Как пишет NBC со ссылкой на неназванного европейского чиновника и двух бывших американских чиновников, якобы «неопытность» Уиткоффа в области дипломатии высокого уровня привела к тому, что после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в начале августа он покинул Россию, решив, что РФ предложила «мирный вывод» своих войск из Херсонской и Запорожской областей, когда на самом деле РФ требовала вывода оттуда украинских войск.
«Неверное понимание спецпосланником Стивеном Уиткоффом позиции России по Украине могло послужить толчком к проведению в пятницу спешно организованного саммита», — говорится в сообщении телеканала.
При этом представитель Белого дома Анна Келли заявила телеканалу, что подобные сообщения являются ложными и Уиткофф вместе с президентом Дональдом Трампом работают над достижением мира на Украине «с полным и четким пониманием» ситуации.