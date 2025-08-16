NBC обвинил Уиткоффа в неверном понимании позиции России по Украине

Как пишет NBC со ссылкой на неназванного европейского чиновника и двух бывших американских чиновников, якобы «неопытность» Уиткоффа в области дипломатии высокого уровня привела к тому, что после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в начале августа он покинул Россию, решив, что РФ предложила «мирный вывод» своих войск из Херсонской и Запорожской областей, когда на самом деле РФ требовала вывода оттуда украинских войск.