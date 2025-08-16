Ричмонд
CNN: российский Ил-96 — более новая модель, чем борт Трампа

Российский Ил-96 является технически более новой моделью.

Источник: Аргументы и факты

CNN опубликовал материал, в котором сравнил самолёты, на которых президенты России и США прибыли в Анкоридж.

Владимир Путин прилетел на модернизированном Ил-96, который считается основным бортом в президентском авиаотряде. Дональд Трамп воспользовался Boeing 747, известным как Air Force One.

Оба воздушных судна относятся к широкофюзеляжным и оснащены четырьмя двигателями. При этом отмечается, что российский Ил-96 является более современной моделью.

Приземление борта президента России на базе Элмендорф-Ричардсон стало редким событием: местные любители авиации внимательно следили за его маршрутом и посадкой.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что президент Российской Федерации Дональд Трамп является сильным и умным лидером, он отметил, что убеждён в этом.

