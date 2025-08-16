Встреча Путина и Трампа произошла из-за ошибки Уиткоффа

Со ссылкой на анонимные источники в дипломатических кругах сообщается, что спецпредставитель США Стивен Уиткофф после переговоров с Владимиром Путиным в начале августа ошибочно заключил, будто Россия готова к мирному выводу своих войск из Херсонской и Запорожской областей. В действительности, как утверждают источники, российская сторона настаивала на отводе украинских сил с этих территорий.