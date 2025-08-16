Ричмонд
Казахстан изучает международный опыт для реформы пенсионной системы

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК состоялось заседание Экспертного совета под председательством Алихана Байменова, посвященное обсуждению основных подходов к реформированию национальной пенсионной системы, передает DKNews.kz.

Источник: Gov

Вопрос реформирования пенсионной системы является одним из стратегических приоритетов в социальной политике государства. Необходимость модернизации вызвана как глобальными демографическими вызовами, так и новыми экономическими реалиями, требующими обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости системы. Данная работа ведется в рамках реализации ключевых положений Социального кодекса РК. Министерство инициировало широкое экспертное обсуждение для выработки взвешенных и всесторонне проработанных подходов, которые лягут в основу будущих изменений.

Открывая заседание, министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова подчеркнула, что основная цель встречи — предоставить независимую площадку для обсуждения и выслушать предложения экспертного сообщества по стратегическим направлениям развития пенсионной системы.

На заседании были рассмотрены предложения, подготовленные экспертной группой на основе актуарных расчетов и анализа международного опыта. В ходе дискуссии участники обсудили широкий круг вопросов, в том числе роль и баланс солидарного и накопительного компонентов, механизмы расчета базовой пенсии, достаточность действующих ставок пенсионных взносов, влияние досрочных изъятий из ЕНПФ на будущие выплаты, а также повышение эффективности управления активами и стимулирование участия самозанятых в накопительной системе.

Представляя основные подходы, члены экспертной группы отметили необходимость своевременной адаптации пенсионной системы к новым экономическим и демографическим вызовам.

«Казахстанская пенсионная система является многоуровневой, что обеспечивает ее устойчивость. Однако для сохранения ее адекватности в долгосрочной перспективе необходима модернизация. Одно из ключевых направлений — усиление государственного компонента. Мы предлагаем рассмотреть возможность привязки размера базовой пенсии не к прожиточному минимуму, а к минимальной заработной плате, что позволит более эффективно поддерживать доходы пенсионеров», — подчеркнул председатель совета директоров «Bank RBK» Болат Жамишев.

«Для повышения эффективности накопительного компонента также важно рассмотреть вопрос консолидации взносов работника и будущего взноса работодателя. Особое внимание следует уделить повышению инвестиционной доходности пенсионных активов и разработке стимулов для участия самозанятых граждан, включая механизмы софинансирования взносов. Все эти подходы подкреплены актуарными расчетами и международным опытом. Наша общая задача — выработать сбалансированные рекомендации, которые обеспечат достойную жизнь текущим и будущим пенсионерам», — отметил председатель правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Жанат Курманов.

В завершение встречи Светлана Жакупова поблагодарила участников за содержательную дискуссию и отметила, что совместная работа по выработке взвешенных решений будет продолжена, так как от ее результатов зависит будущее пенсионное обеспечение граждан страны.

Заседания Экспертного совета по вопросам развития социально-трудовой сферы, на которых будет продолжена работа по выработке предложений по реформированию пенсионной системы, будут проводиться на регулярной основе.