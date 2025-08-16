Казахстан изучает международный опыт для реформы пенсионной системы

На заседании были рассмотрены предложения, подготовленные экспертной группой на основе актуарных расчетов и анализа международного опыта. В ходе дискуссии участники обсудили широкий круг вопросов, в том числе роль и баланс солидарного и накопительного компонентов, механизмы расчета базовой пенсии, достаточность действующих ставок пенсионных взносов, влияние досрочных изъятий из ЕНПФ на будущие выплаты, а также повышение эффективности управления активами и стимулирование участия самозанятых в накопительной системе.