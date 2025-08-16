Один жест Трампа в адрес Путина назвали угрозой

Конгрессмен Брайан Маст увидел угрозу в жесте президента США Дональда Трампа на Аляске. По мнению политика, пролет над президентом России Владимиром Путиным бомбардировщика B-2 Spirit является предупреждением, что его могут ждать «очень серьезные последствия». Об этом сообщает Fox News.