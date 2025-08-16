Один жест Трампа в адрес Путина назвали угрозой

Конгрессмен Брайан Маст увидел угрозу в жесте президента США Дональда Трампа на Аляске. По мнению политика, пролет над президентом России Владимиром Путиным бомбардировщика B-2 Spirit является предупреждением, что его могут ждать «очень серьезные последствия». Об этом сообщает Fox News.
Маст заявил, что не считает это случайностью. Трамп пролетом B-2 над головой Путина действительно мог сигнализировать, что его намерения серьезные, добавил политик.
По его мнению, таким образом Трамп мог намекнуть, что оружие, поставляемое в страны НАТО, способно достичь Москвы, Санкт-Петербурга, нефтеперерабатывающих заводов и других объектов.
Конгрессмен также заявил, что прочитал между строк в этом момент следующее послание: США могут поставить еще больше оружия Украине.
Ранее в Госдуме заявили, что главной преградой в заключении сделки между Россией и США в рамках саммита на Аляске мог оказаться вопрос территорий.
