Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один жест Трампа в адрес Путина назвали угрозой

Конгрессмен Брайан Маст увидел угрозу в жесте президента США Дональда Трампа на Аляске.

Конгрессмен Брайан Маст увидел угрозу в жесте президента США Дональда Трампа на Аляске. По мнению политика, пролет над президентом России Владимиром Путиным бомбардировщика B-2 Spirit является предупреждением, что его могут ждать «очень серьезные последствия». Об этом сообщает Fox News.

Маст заявил, что не считает это случайностью. Трамп пролетом B-2 над головой Путина действительно мог сигнализировать, что его намерения серьезные, добавил политик.

По его мнению, таким образом Трамп мог намекнуть, что оружие, поставляемое в страны НАТО, способно достичь Москвы, Санкт-Петербурга, нефтеперерабатывающих заводов и других объектов.

Конгрессмен также заявил, что прочитал между строк в этом момент следующее послание: США могут поставить еще больше оружия Украине.

Ранее в Госдуме заявили, что главной преградой в заключении сделки между Россией и США в рамках саммита на Аляске мог оказаться вопрос территорий.

Читайте также: «На Западе назвали восемь целей для удара Украины по России».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше