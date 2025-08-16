Трамп заявил о нецелесообразности введения санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным как успешные и подчеркнул, что не усматривает смысла в рассмотрении дополнительных ограничительных мер в отношении России.
«Сегодня я полагаю, что мне не требуется об этом размышлять. Увидим, что произойдет через две-три недели. Однако сегодняшняя встреча прошла продуктивно», — констатировал глава администрации США в эфире Fox News.
По словам Трампа, встреча с Путиным заслуживает оценки 10 баллов из 10.
«Мы добились превосходного взаимодействия», — акцентировал он.
Политик добавил, что существует значительная вероятность достижения консенсуса по урегулированию украинского конфликта.
Переговоры прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Встреча глав России и США состоялась в узком составе по схеме «три на три». Со стороны РФ участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От американской делегации присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.
После встречи Путин заявил, что с американским лидером Дональдом Трампом сформировались доверительные отношения, и движение в этом направлении дает шанс «чем быстрее, тем лучше» завершить конфликт на Украине. Трамп акцентировал, что урегулирование украинского конфликта должно стать итогом договорённостей между Москвой и Киевом, однако выразил готовность содействовать созданию условий для подобного соглашения. Американский президент высказал надежду на продуктивные переговоры между Путиным и Зеленским, а также допустил возможность своего вовлечения в процесс мирного урегулирования. Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа был очень позитивным, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Читайте материал по теме: «Путин явно выиграл»: появились первые оценки переговоров на Аляске.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.