В США предрекли встречу Путина, Трампа и Зеленского в следующем месяце

Трамп должен рассказать Евросоюзу о том, что ему сообщил Путин, считает эксперт.
В США допустили возможность проведения в ближайшее время переговоров с участием президентов России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил управляющий директор по ставкам и трейдингу Mischler Financial Том Ди Галома.
«По сути, президенту Трампу нужно вернуться в Евросоюз и передать то, что сказал Путин. А затем ему нужно будет провести переговоры с Зеленским. Думаю, одним из таких шагов станет встреча Трампа, Путина и Зеленского в следующем месяце», — сказал Том Ди Галома в интервью для издания Reuters. По словам эксперта, уже заложена основа для возможного соглашения. Он предположил, что договоренность может быть достигнута в течение 30 дней.
На военной базе Элмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже, штат Аляска, 15 августа состоялась встреча президентов России и США. Оба главы государств прибыли к месту проведения переговоров практически одновременно: разница во времени посадки их самолетов составила всего несколько минут. По завершении встречи Трамп выразил уверенность в том, что сторонам удастся достичь соглашения по вопросу урегулирования конфликта на Украине.