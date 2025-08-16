Россия предоставила Трампу список из тысячи украинских военнопленных

«У меня есть список из одной тысячи человек. Они [власти России] представили мне это сегодня, тысячи людей, заключенных, которые будут освобождены. Там одна тысяча человек, более тысячи заключенных», — сказал Трамп.
Он добавил, что власти Украины «должны будут» их принять.
Ранее президент заявил, что американские власти «собираются организовать встречу» Зеленского с Путиным, и выразил готовность присутствовать на ней.
Президент России Владимир Путин заявил, что, двигаясь по пути сотрудничества с президентом США Дональдом Трампом, Россия может прийти к скорейшему завершению конфликта на Украине.
Как сообщило FT, в окружении президента Украины Владимира Зеленского встречу Путина и Трампа на Аляске назвали «очень странной».
Саммит Путина и Трампа на аляскинской базе Эльмендорф-Ричардсон завершился после трехчасовых переговоров. Ключевыми темами стали урегулирование украинского конфликта и вопросы глобальной безопасности.