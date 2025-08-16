Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия предоставила Трампу список из тысячи украинских военнопленных

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News по итогам саммита между американским и российским президентами на Аляске рассказал, что российская сторона предоставила ему список из более чем тысячи украинских военнопленных, который Украина должна будет принять.

Источник: РИА "Новости"

«У меня есть список из одной тысячи человек. Они [власти России] представили мне это сегодня, тысячи людей, заключенных, которые будут освобождены. Там одна тысяча человек, более тысячи заключенных», — сказал Трамп.

Он добавил, что власти Украины «должны будут» их принять.

Ранее президент заявил, что американские власти «собираются организовать встречу» Зеленского с Путиным, и выразил готовность присутствовать на ней.

Президент России Владимир Путин заявил, что, двигаясь по пути сотрудничества с президентом США Дональдом Трампом, Россия может прийти к скорейшему завершению конфликта на Украине.

Как сообщило FT, в окружении президента Украины Владимира Зеленского встречу Путина и Трампа на Аляске назвали «очень странной».

Саммит Путина и Трампа на аляскинской базе Эльмендорф-Ричардсон завершился после трехчасовых переговоров. Ключевыми темами стали урегулирование украинского конфликта и вопросы глобальной безопасности.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше