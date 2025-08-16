«Пока сделки нет»: переговоры Путина и Трампа завершились неожиданно

Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа завершился так же неожиданно, как и возник. Вместо 6−7 часов переговоры длились меньше трёх. Второй раунд, запланированный в формате рабочего завтрака, оказался отменён, а пресс-конференция — что не характерно для Трампа — прошла без вопросов. Президент США сообщил, что сделку по Украине на Аляске заключить не удалось, но есть «хороший шанс достичь мирного урегулирования» в недалеком будущем.
Конспирологи с обеих сторон утверждали, что саммит Владимира Путина и Дональда Трампа планировался давно, и все договорённости об условиях украинского урегулирования уже достигнуты. Пусть теперь эти заявления остаются на их совести. Встреча готовилась в спешке и на белую нитку. Это было видно не только по сомнительной организации (а спать на стадионе пришлось в том числе российским дипломатам, прибывшим из Вашингтона), но и по хаотичным метаниям принимающей стороны. Самолёт Путина уже заходил на посадку, а окончательного понимания, кто приветствует его у трапа, каким будет первый раунд переговоров и кого Трамп привезёт с собой, «на земле» по-прежнему не было. Кремль анонсировал, что первая часть встречи пройдёт в формате тет-а -тет, то есть Путин, Трамп и переводчики. Но за 15 минут до начала Белый дом опубликовал иную версию: президентов один на один решено не оставлять, с первых же минут к ним присоединяться госсекретарь Рубио и спецпосланник Уиткофф (с американской стороны), а также Лавров с Ушаковым (с российской).
Тем не менее, встреча на ковровой дорожке выглядела оптимистично и многообещающе. После сердечных рукопожатий и взаимных улыбок президент США пригласил российского гостя прокатиться к месту переговоров на своём лимузине «The Beast». И хотя «Аурусы» также стояли на лётном поле, что называется, «под парами», обижать хозяина отказом Владимир Путин, естественно, не стал. Поездка получилась не просто дружеской, а можно сказать интимной — только президенты (ВВП, как известно, вполне сносно объясняется на английском) и водитель за ширмой.
Что произошло за эти 10 минут — история умалчивает. Но на совместном фотографировании лидеры появились уже в другом настроении — более сосредоточенными. СМИ ждали какие-то приветственные предваряющие переговоры слова (так обычно делается и в Кремле, и в Белом доме), а не дождавшись, устроили настоящую какофонию. Какие именно вопросы выкрикивали иностранные корры, разобрать было решительно невозможно. А вот догадаться — не составило труда. СМИ хотели знать, готов ли российский лидер также быстро собраться на встречу с Зеленским? А главное — готова ли Россия согласиться на прекращение огня? В какой-то момент показалось, что Путин едва заметно кивнул. Но нет — только показалось.
Поскольку Трамп обещал раскусить намерения русских в течение двух минут (а если что не понравится, все бросить и улететь), переговоры начались нервно. Журналисты (да и члены делегации, оставшиеся в кулуарах) то и дело поглядывали на часы, видимо, опасаясь наихудшего сценария. Но беседа в формате «три на три» шла своим чередом и в итоге продолжилась около трёх часов. По сценарию предполагалось, что после небольшого перерыва начнётся второй раунд переговоров, теперь уже в расширенном составе (напомним, что на Аляску, помимо Лаврова с Ушаковым, прилетели также Силуанов и Белоусов), но, планы на этом саммите, как уже отмечалось, менялись, что называется, по ходу пьесы.
В какой-то момент появилась информация, что президенты сначала выйдут к прессе, а потом в более расслабленной обстановке продолжат общение за рабочим завтраком. Но не сбылся и этот прогноз. Переговоры, как выяснилось, …. закончились совсем. Больше обсуждать оказалось нечего. Президент возложит цветы к могиле летчиков, погибших в 1942−45 гг. при доставке самолётов и другой американской помощи по лендлизу и вернётся в РФ, сообщила пресс-служба Кремля. Хозяин Белого дома без запланированного обеда (а меню на тот момент уже было опубликовано в СМИ) вылетает в Вашингтон.
Почему так получилось, на пресс-конференции объяснил сам Дональд Трамп. Встреча с российским лидером, по его словам, была очень продуктивной, но «найти понимания не удалось». «Пока сделки нет», — без особого энтузиазма констатировал он. Выглядел Трамп несколько расстроено, но старался держать себя в руках. Президент США отметил, что шансы на мирное урегулирование украинского конфликта тем не менее остаются и они «неплохие». «В ближайшее время я созвонюсь с лидерами стран НАТО, с Владимиром Зеленским и проинформирую их о сегодняшней встрече», сказал Трамп.
Владимир Путин в свою очередь больше говорил не о содержании переговоров, а о том, с каким настроением приехал на Аляску. «Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть вас в добром здравии и живым», — президент рассказал о том, какими словами приветствовал Трампа. И добавил, что это «очень по-соседски». Путин уточнил, что ближайший российский остров отделяют от Америки всего 4 км. На Аляске до сих пор сохраняются православные храмы и географические названия. Дальше президент сказал нечто такое, что плохо вязалось с ощущениями от организации саммита, но соответствовало генеральной линии Кремля. Условием личной встречи с Трампом была «серьёзная, кропотливая подготовка», и такая работа, по словам Путина, оказалась проделана.
Касательно Украины принципиально новых заявлений не прозвучало. За исключением, пожалуй, одного: ВВП согласился с Трампом, что договорённости о безопасности должны быть всеобъемлющими. «Чтобы украинское урегулирование носило долгосрочный и устойчивый характер, должен быть обеспечен учёт всех законных озабоченностей России и восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом. Согласен с президентом Трампом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Мы готовы над этим работать», — заверил Путин.
Журналистам на пресс-конференции негласно обещали по 5 вопросов с каждой стороны. А с учётом широкой повестки (планировалось обсуждать также двусторонние отношения и стратегическую безопасность), возможно, больше. Каково же было всеобщее разочарование (а у некоторых даже возмущение), когда закончив выступления, Владимир Путин и Дональд Трамп молча стали уходить со сцены. Как сказал один из американских журналистов — это довольно «тревожный симптом», а для Трампа «вообще не характерный». Впрочем, Владимир Путин уже пригласил американского коллегу на следующий раунд переговоров, теперь уже в Москву. «Повторим скоро, — без особого энтузиазма согласился Трамп, — Меня раскритикуют за это, но я рассматриваю такой вариант».
Однако более реальным с учётом всех обстоятельств выглядит иной сценарий, а именно — выход США из переговорного процесса по Украине. Трамп и ранее на это намекал. А после встречи с Путиным мог «дозреть» окончательно и бесповоротно. В Москве против такого решения, исходя из положения дел на фронтах, возражать скорее всего не будут.