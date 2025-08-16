«Пока сделки нет»: переговоры Путина и Трампа завершились неожиданно

Конспирологи с обеих сторон утверждали, что саммит Владимира Путина и Дональда Трампа планировался давно, и все договорённости об условиях украинского урегулирования уже достигнуты. Пусть теперь эти заявления остаются на их совести. Встреча готовилась в спешке и на белую нитку. Это было видно не только по сомнительной организации (а спать на стадионе пришлось в том числе российским дипломатам, прибывшим из Вашингтона), но и по хаотичным метаниям принимающей стороны. Самолёт Путина уже заходил на посадку, а окончательного понимания, кто приветствует его у трапа, каким будет первый раунд переговоров и кого Трамп привезёт с собой, «на земле» по-прежнему не было. Кремль анонсировал, что первая часть встречи пройдёт в формате тет-а -тет, то есть Путин, Трамп и переводчики. Но за 15 минут до начала Белый дом опубликовал иную версию: президентов один на один решено не оставлять, с первых же минут к ним присоединяться госсекретарь Рубио и спецпосланник Уиткофф (с американской стороны), а также Лавров с Ушаковым (с российской).