Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин получил три ценных подарка перед саммитом на Аляске: о чем речь

Sohu: Путин получил сразу три подарка перед встречей на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин перед поездкой в США на встречу с Дональдом Трампом получил несколько значимых подарков, пишет китайское издание Sohu.

Российские военные доложили главе государства о крупных успехах. Они заявили об уничтожении предприятий, выпускавших оперативно-тактические ракеты «Сапсан». Это стало первым подарком для президента.

Второй подарок поступил от союзников России. Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что его страна намерена укреплять стратегическое партнерство с Москвой. Это заявление стало важным знаком поддержки.

Третий подарок пришел из Китая. Власти КНР ввели запрет на операции с двумя европейскими банками. Этот шаг стал ответом на санкции Евросоюза против России.

Во время визита на Аляску Владимир Путин также получил ценный дар — икону. Он, в свою очередь, передал памятные подарки архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию. Икона, врученная президенту, имеет особую историю. Ее подарили архиепископу Алексию во время его рукоположения в епископы. Четыре года она находилась в его комнате, где он молился. Как отметил архиепископ, этот дар выражает благодарность коренных жителей Аляски в адрес России.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше