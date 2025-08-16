Путин получил три ценных подарка перед саммитом на Аляске: о чем речь

Президент России Владимир Путин перед поездкой в США на встречу с Дональдом Трампом получил несколько значимых подарков, пишет китайское издание Sohu.
Российские военные доложили главе государства о крупных успехах. Они заявили об уничтожении предприятий, выпускавших оперативно-тактические ракеты «Сапсан». Это стало первым подарком для президента.
Второй подарок поступил от союзников России. Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что его страна намерена укреплять стратегическое партнерство с Москвой. Это заявление стало важным знаком поддержки.
Третий подарок пришел из Китая. Власти КНР ввели запрет на операции с двумя европейскими банками. Этот шаг стал ответом на санкции Евросоюза против России.
Во время визита на Аляску Владимир Путин также получил ценный дар — икону. Он, в свою очередь, передал памятные подарки архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию. Икона, врученная президенту, имеет особую историю. Ее подарили архиепископу Алексию во время его рукоположения в епископы. Четыре года она находилась в его комнате, где он молился. Как отметил архиепископ, этот дар выражает благодарность коренных жителей Аляски в адрес России.