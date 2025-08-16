Ричмонд
Трамп: РФ представила список военнопленных ВСУ, Украина должна принять их

В списке числится более тысячи боевиков.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия передала ему список из более чем тысячи украинских военнопленных, которых Киев должен принять.

В интервью телеканалу Fox News, данном перед вылетом из Анкориджа в Вашингтон после встречи с Владимиром Путиным, Трамп уточнил, что этот список ему вручили в пятницу. По его словам, речь идёт о тысячах заключённых, которые будут освобождены.

Американский лидер отметил, что более тысячи человек должны быть приняты украинской стороной, а российские власти готовы их освободить, подчеркнув, что теперь решение за Киевом.

Ранее самолет, на борту которого находились 84 российских военнослужащих, возвращенных в результате обмена с подконтрольной Киеву территории, приземлился в одном из аэропортов Московской области.

