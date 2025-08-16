Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кто из иностранных лидеров ездил до Путина в лимузине Трампа

Возможность прокатиться в бронированном лимузине президента США Дональда Трампа Cadillac One по прозвищу The Beast до российского лидера Владимира Путина имели как минимум два иностранных политика.

Возможность прокатиться в бронированном лимузине президента США Дональда Трампа Cadillac One по прозвищу The Beast до российского лидера Владимира Путина имели как минимум два иностранных политика. Об этом пишет издание The Hill.

Президент Франции Эммануэль Макрон ездил в машине в 2017 году во время первого президентского срока американского лидера, говорится в статье.

Экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ составил компанию Трампу в том же году, уточняет автор материала.

Отмечается также, что на фотографии, датированной июнем 2010 года, в компании экс-лидера США Барака Обамы запечатлен в лимузине президента США Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост президента России.

Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп вместе сели в один Cadillac после встречи на красной дорожке в Анкоридже.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше