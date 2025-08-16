Стало известно, кто из иностранных лидеров ездил до Путина в лимузине Трампа

Возможность прокатиться в бронированном лимузине президента США Дональда Трампа Cadillac One по прозвищу The Beast до российского лидера Владимира Путина имели как минимум два иностранных политика. Об этом пишет издание The Hill.
Президент Франции Эммануэль Макрон ездил в машине в 2017 году во время первого президентского срока американского лидера, говорится в статье.
Экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ составил компанию Трампу в том же году, уточняет автор материала.
Отмечается также, что на фотографии, датированной июнем 2010 года, в компании экс-лидера США Барака Обамы запечатлен в лимузине президента США Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост президента России.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп вместе сели в один Cadillac после встречи на красной дорожке в Анкоридже.
