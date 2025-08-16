Ричмонд
Глава РФПИ Дмитриев рассказал подробности встречи с медвежонком на Аляске

По его словам, испугался в тот момент скорее зверёнок, однако поблизости находилась и его мать.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев поделился с журналистами деталями неожиданной встречи с медвежонком на Аляске и объяснил, почему сохранил спокойствие.

По его словам, испугался в тот момент скорее зверёнок, однако поблизости находилась и его мать.

Напомним, в преддверии российско-американского саммита на Аляске глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев столкнулся на природе с медведем.

Дмитриев выразил надежду, что это событие станет благоприятным предзнаменованием.

