Трамп передумал вводить новые санкции против России после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не считает необходимым вводить новые санкции против России. В интервью телеканалу Fox News, которое он дал 15 августа по итогам саммита на Аляске, американский лидер отметил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла очень успешно.

Источник: Life.ru

«Из-за того, что произошло сегодня, я полагаю, мне не нужно сейчас об этом думать. Я считаю, что встреча прошла очень хорошо», — сказал Трамп, комментируя возможные последствия для России.

Тем не менее, Трамп не исключил, что в будущем вопрос о санкциях может вновь стать актуальным.

«Возможно, мне придется подумать об этом через две или три недели, но прямо сейчас нам не нужно об этом думать», — заключил он.

Выступая после встречи с Владимиром Путиным на Аляске, Дональд Трамп высоко оценил прошедший саммит и заявил, что сейчас появилась «очень хорошая» возможность достичь мира на Украине. Американский лидер подчеркнул, что теперь судьба урегулирования конфликта зависит от решений Владимира Зеленского и европейских стран.

