Путина пригласили в Южную Корею

«Подтверждаю получение приглашения на имя главы государства», — заявил он.
По его словам, решение о формате участия российской делегации будет определено Администрацией президента РФ с учетом комплексного анализа обстоятельств, включая ожидаемую результативность форума и перспективы достижения значимых для России договоренностей.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заверил Путина в неизменной поддержке со стороны Пхеньяна.
