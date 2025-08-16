Ричмонд
Путина пригласили в Южную Корею

Власти Южной Кореи направили приглашение президенту России Владимиру Путину посетить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кенджу.

Власти Южной Кореи направили приглашение президенту России Владимиру Путину посетить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кенджу. Об этом проинформировал посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев, передает ТАСС.

«Подтверждаю получение приглашения на имя главы государства», — заявил он.

По его словам, решение о формате участия российской делегации будет определено Администрацией президента РФ с учетом комплексного анализа обстоятельств, включая ожидаемую результативность форума и перспективы достижения значимых для России договоренностей.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заверил Путина в неизменной поддержке со стороны Пхеньяна.

Узнать больше по теме
АТЭС: что такое Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество и почему оно интересно России
В современном мире важную роль играют международные форумы и мероприятия, на которых собираются представители разных стран. В рамках встреч финансисты и политики обсуждают актуальные социальные и экономические вопросы, находят компромиссы и добиваются решения проблем. Одной из таких площадок стало Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, объединившее государства, омываемые Тихим океаном. Какие цели перед собой ставит организация и чем она интересна нашей стране — подробно разберем в материале.
