ООН приветствовала конструктивный диалог России и США

ООН приветствует любые шаги, способствующие развитию конструктивного общения между государствами-членами организации.

Источник: Аргументы и факты

ООН отметила прошедший на Аляске саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, выразив поддержку продолжению конструктивного взаимодействия между Россией и США. Об этом РИА Новости сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, встреча, состоявшаяся в пятницу, была принята к сведению, а сам факт диалога между лидерами двух стран расценивается как положительный сигнал.

Дюжаррик подчеркнул, что ООН приветствует любые шаги, способствующие развитию конструктивного общения между государствами — членами организации.

Напомним, переговоры Путина и Трампа длились два часа 45 минут. Затем состоялась пресс-конференция. Путин заявил, что переговоры на Аляске были полезными и обстоятельными.

