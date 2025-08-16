ООН приветствовала конструктивный диалог России и США

ООН отметила прошедший на Аляске саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, выразив поддержку продолжению конструктивного взаимодействия между Россией и США. Об этом РИА Новости сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, встреча, состоявшаяся в пятницу, была принята к сведению, а сам факт диалога между лидерами двух стран расценивается как положительный сигнал.
Дюжаррик подчеркнул, что ООН приветствует любые шаги, способствующие развитию конструктивного общения между государствами — членами организации.
Напомним, переговоры Путина и Трампа длились два часа 45 минут. Затем состоялась пресс-конференция. Путин заявил, что переговоры на Аляске были полезными и обстоятельными.