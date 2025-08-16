Экс-мэр Новосибирска высказался по поводу итогов встречи двух президентов на Аляске

Несмотря на то, что в итоговом заявлении встречи не прозвучало конкретики и оно носило общий характер, Локоть обратил внимание на ряд нюансов, указывающих на ход переговоров. Он отметил «взаимоуважительное, местами даже дружеское поведение президентов по отношению друг к другу», а также вспомнил то, как Владимир Путин почтил память летчиков, перегонявших во время Великой Отечественной войны самолеты в СССР.