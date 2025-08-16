Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-мэр Новосибирска высказался по поводу итогов встречи двух президентов на Аляске

«Встреча состоялась. Состоялась, несмотря на активное противодействие противников России», — написал Анатолий Локоть в своем ТГ-канале.

«Встреча состоялась. Состоялась, несмотря на активное противодействие противников России», — написал Анатолий Локоть в своем ТГ-канале.

Несмотря на то, что в итоговом заявлении встречи не прозвучало конкретики и оно носило общий характер, Локоть обратил внимание на ряд нюансов, указывающих на ход переговоров. Он отметил «взаимоуважительное, местами даже дружеское поведение президентов по отношению друг к другу», а также вспомнил то, как Владимир Путин почтил память летчиков, перегонявших во время Великой Отечественной войны самолеты в СССР.

Еще он добавил вот что:

«Во время встречи в аэропорту над головами президентов пролетает ударная авиагруппа американских “Стелсов”: стратегический бомбардировщик В-2 в окружении истребителей F-117. Это демонстрация военной мощи США. При этом Путин, проявляя завидное хладнокровие, лишь мельком глянул вверх. У самих есть».

Также Анатолий Локоть предположил, что Путин в итоговом заявлении не просто так назвал украинцев братским народом.

«Время покажет значение этой встречи, сейчас важен факт — переговоры состоялись», — подытожил он.

Ранее свою точку зрению по этому вопросу озвучил депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше