Экс-мэр Новосибирска высказался по поводу итогов встречи двух президентов на Аляске

«Встреча состоялась. Состоялась, несмотря на активное противодействие противников России», — написал Анатолий Локоть в своем ТГ-канале.
Несмотря на то, что в итоговом заявлении встречи не прозвучало конкретики и оно носило общий характер, Локоть обратил внимание на ряд нюансов, указывающих на ход переговоров. Он отметил «взаимоуважительное, местами даже дружеское поведение президентов по отношению друг к другу», а также вспомнил то, как Владимир Путин почтил память летчиков, перегонявших во время Великой Отечественной войны самолеты в СССР.
Еще он добавил вот что:
«Во время встречи в аэропорту над головами президентов пролетает ударная авиагруппа американских “Стелсов”: стратегический бомбардировщик В-2 в окружении истребителей F-117. Это демонстрация военной мощи США. При этом Путин, проявляя завидное хладнокровие, лишь мельком глянул вверх. У самих есть».
Также Анатолий Локоть предположил, что Путин в итоговом заявлении не просто так назвал украинцев братским народом.
«Время покажет значение этой встречи, сейчас важен факт — переговоры состоялись», — подытожил он.
Ранее свою точку зрению по этому вопросу озвучил депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов.