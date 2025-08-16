Трамп заявил, что пока не планирует вводить санкции против РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что пока не видит смысла думать о введении новых антироссийских санкций, так как его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным была хорошей.
— Сегодня мне не нужно думать об этом. Посмотрим, что будет через две-три недели. Но сегодняшняя встреча прошла хорошо, — заявил он сделал в интервью каналу Fox News, передает ТАСС.
Вероятность снятия с России американских санкций после переговоров глав государств на Аляске существует. Об этом 15 августа высказался глава российского МИД Сергей Лавров.
Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Путиным порекомендовал главе Украины Владимиру Зеленскому заключить с РФ сделку по урегулированию конфликта.
Дональд Трамп также сообщил, что стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого, Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Президенты РФ и Соединенных Штатов Америки выступили перед журналистами по итогам встречи на Аляске. Главное — в материале «Вечерней Москвы».