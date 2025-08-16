Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что пока не планирует вводить санкции против РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что пока не видит смысла думать о введении новых антироссийских санкций, так как его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным была хорошей.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что пока не видит смысла думать о введении новых антироссийских санкций, так как его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным была хорошей.

— Сегодня мне не нужно думать об этом. Посмотрим, что будет через две-три недели. Но сегодняшняя встреча прошла хорошо, — заявил он сделал в интервью каналу Fox News, передает ТАСС.

Вероятность снятия с России американских санкций после переговоров глав государств на Аляске существует. Об этом 15 августа высказался глава российского МИД Сергей Лавров.

Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Путиным порекомендовал главе Украины Владимиру Зеленскому заключить с РФ сделку по урегулированию конфликта.

Дональд Трамп также сообщил, что стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Президенты РФ и Соединенных Штатов Америки выступили перед журналистами по итогам встречи на Аляске. Главное — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше