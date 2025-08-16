Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: встреча Путина и Трампа говорит об изменении политики США по Украине

Экс-советник Белого дома Эрик Грин заявил, что США при опоре на Украину лишаются всё больше рычагов влияния.

Источник: Аргументы и факты

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала свидетельством изменения политики Вашингтона в отношении Украины, написала газета Financial Times (FT).

Журналисты привели мнение бывшего советника Белого дома по России и Центральной Азии Эрика Грина.

«Саммит в Анкоридже отразил изменение политики США в отношении Украины при Трампе», — говорится в публикации.

Экс-советник допустил, что позиции киевского режима «неумолимо» слабеют. В связи с этим, по словам Грина, США при опоре на Украину лишаются всё больше рычагов влияния.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что американская сторона прекращает изоляцию РФ и поднимает фундаментальные вопросы о том, как Трамп видит европейскую безопасность с учётом позиций Москвы и Киева.

Напомним, 15 августа профессор МГИМО, телеведущий Дмитрий Саймс в интервью aif.ru заявил, что президент США стремится завершить украинский конфликт не только из общего гуманизма, но и из личной выгоды. Эксперт пояснил, что вариант введения новых антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины может вызвать серьезные споры Вашингтона с Пекином или Нью-Дели.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше