FT: встреча Путина и Трампа говорит об изменении политики США по Украине

Напомним, 15 августа профессор МГИМО, телеведущий Дмитрий Саймс в интервью aif.ru заявил, что президент США стремится завершить украинский конфликт не только из общего гуманизма, но и из личной выгоды. Эксперт пояснил, что вариант введения новых антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины может вызвать серьезные споры Вашингтона с Пекином или Нью-Дели.