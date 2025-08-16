FT: встреча Путина и Трампа говорит об изменении политики США по Украине

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала свидетельством изменения политики Вашингтона в отношении Украины, написала газета Financial Times (FT).
Журналисты привели мнение бывшего советника Белого дома по России и Центральной Азии Эрика Грина.
«Саммит в Анкоридже отразил изменение политики США в отношении Украины при Трампе», — говорится в публикации.
Экс-советник допустил, что позиции киевского режима «неумолимо» слабеют. В связи с этим, по словам Грина, США при опоре на Украину лишаются всё больше рычагов влияния.
Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что американская сторона прекращает изоляцию РФ и поднимает фундаментальные вопросы о том, как Трамп видит европейскую безопасность с учётом позиций Москвы и Киева.
Напомним, 15 августа профессор МГИМО, телеведущий Дмитрий Саймс в интервью aif.ru заявил, что президент США стремится завершить украинский конфликт не только из общего гуманизма, но и из личной выгоды. Эксперт пояснил, что вариант введения новых антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины может вызвать серьезные споры Вашингтона с Пекином или Нью-Дели.