«ВД»: ракеты поразили полигон ВСУ в Черниговской области

Число уничтоженных в результате удара боевиков противника устанавливается.

Источник: Аргументы и факты

Полигон ВСУ попал под ракетный удар в Черниговской области, сообщает Telegram-канал «Военное дело».

По информации источников канала, целью удара, нанесенного вечером в пятницу, стал полигон противника под поселком Гончаровское. Сообщается, что для его поражения были задействованы ракетные комплексы «Искандер».

«Число уничтоженных солдат противника устанавливается», — говорится в публикации.

Напомним, в минувший четверг стало известно о нанесении удара по учебному центру ВСУ «Десна» в Черниговской области. Сообщалось, что противник пытался скрыть потери в результате этого удара.