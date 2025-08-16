Ричмонд
Самолет Ил-96 покинул Анкоридж

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 покинул город Анкоридж, где в пятницу проходил саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, следует из данных портала Flightradar24.

Источник: © РИА Новости

По данным портала, самолёт вылетел из Международного аэропорта «Анкоридж» имени Теда Стивенса примерно в 6.50 мск в сторону российского аэропорта «Внуково».

Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате «три на три» и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

