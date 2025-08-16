Ричмонд
Трамп призвал Европу поучаствовать в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп, комментируя возможные договорённости по Украине, заявил, что европейским странам предстоит сыграть свою роль в этом процессе. В интервью Fox News американский лидер выразил уверенность в возможности достижения соглашения.

Источник: Life.ru

«Я думаю она [сделка] может быть заключена», — отметил республиканец.

После встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске Дональд Трамп также заявил, что теперь судьба мирного урегулирования конфликта на Украине зависит от Владимира Зеленского. Он добавил, что начата подготовка ко встрече с участием президентов США и РФ, а также главы киевского режима.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
