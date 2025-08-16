Трамп призвал Европу поучаствовать в урегулировании конфликта на Украине

«Я думаю она [сделка] может быть заключена», — отметил республиканец.
После встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске Дональд Трамп также заявил, что теперь судьба мирного урегулирования конфликта на Украине зависит от Владимира Зеленского. Он добавил, что начата подготовка ко встрече с участием президентов США и РФ, а также главы киевского режима.
