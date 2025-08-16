Исторический момент: Путин на красной дорожке пожал руку Трампу — яркие фото со встречи на Аляске

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на территории аэропорта. Сергей Бобылев/POOL/ТАССПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на территории аэропорта. Сергей Бобылев/POOL/ТАССПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп Сергей Бобылев/POOL/ТАССПрезидент России Владимир Путин во время возложения цветов на место захоронения советских летчиков, погибших в годы ВОВ, на национальном военном кладбище «Форт-Ричардсон» Сергей Бобылев/POOL/ТАССПрезидент России Владимир Путин и архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий Сергей Бобылев/POOL/ТАСССаммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Julia Demaree Nikhinson/AP/TASSОбстановка в зале перед итоговой совместной пресс-конференцией президентов РФ Путина и США Трампа Артур Якушко © URA.RUМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио Julia Demaree Nikhinson/AP/TASSПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи Сергей Булкин/ТАССВо время пресс-конференции по итогам встречи с Путиным Трамп заявил, что считает Россию могучей державой Сергей Булкин/ТАССПрезидент России Владимир Путин во время совместной пресс-конференции назвал переговоры на Аляске полезными и обстоятельными Julia Demaree Nikhinson/AP/TASSПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп Гавриил Григоров/ТАССПрезидент России Владимир Путин после встречи с президентом США Дональдом Трампом Гавриил Григоров/ТАССПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп после совместной пресс-конференции Гавриил Григоров/ТАССПрезидент России Владимир Путин перед отлетом на территории аэропорта после встречи с президентом США Дональдом Трампом Пресс-служба Кремля/ТАСС.