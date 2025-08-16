Трамп призвал Европу «немного поучаствовать» в достижении мира на Украине

Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны «немного поучаствовать» в достижении договоренностей по Украине.
В интервью телеканалу Fox News перед вылетом в Вашингтон он высказал мнение, что сделка может быть заключена, и подчеркнул, что теперь окончание конфликта зависит от Владимира Зеленского.
15 августа на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение заняло около трех часов.
Трамп заявлял, что позвонит Зеленскому, чтобы поделиться с ним результатами переговоров с Путниным.
Путин назвал переговоры на Аляске полезными и обстоятельными.
