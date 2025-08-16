Большие потери понесли ВСУ на Сумском направлении только ради съемок видео для генштаба о взятии населенного пункта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По информации собеседника агентства, ВСУ предприняли две безуспешные попытки атак попытки атак в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки.
До 70% живой силы штурмовых групп противника, две боевых бронированных машины и БТР уничтожены в ходе отражения атак.
По словам источника, 225-му отдельному штурмовому полку поставлена задача «любой ценой овладеть населенным пунктом и предоставить видео для подтверждения заявлений генштаба ВСУ».
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что бойцы 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ решили сбежать с поля боя, так как их предало командование.
