ВСУ понесли большие потери, пытаясь снять видео для генштаба

Большие потери понесли ВСУ на Сумском направлении только ради съемок видео для генштаба о взятии населенного пункта.

Большие потери понесли ВСУ на Сумском направлении только ради съемок видео для генштаба о взятии населенного пункта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации собеседника агентства, ВСУ предприняли две безуспешные попытки атак попытки атак в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки.

До 70% живой силы штурмовых групп противника, две боевых бронированных машины и БТР уничтожены в ходе отражения атак.

По словам источника, 225-му отдельному штурмовому полку поставлена задача «любой ценой овладеть населенным пунктом и предоставить видео для подтверждения заявлений генштаба ВСУ».

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что бойцы 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ решили сбежать с поля боя, так как их предало командование.

