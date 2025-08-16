Сдавшийся в плен в окрестностях на границе ЛНР и Харьковской области наемник ВСУ из Азербайджана Азазаде Асим Махироглы поблагодарил за спасение российских военнослужащих.
Военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ заявил, что он «вообще не стрелял», а «бросил автомат» и все остальное.
Пленный в беседе с ТАСС заявил, что очень благодарен российским военным за то, что они спасли ему жизнь.
Ранее источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ понесли большие потери на Сумском направлении только ради съемок видео для генштаба о взятии населенного пункта. По словам военного, в ходе отражения атак уничтожено до 70% живой силы штурмовых групп противника, две боевых бронированных машины и БТР.
