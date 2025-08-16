Сдавшийся в плен наемник из Азербайджана обратился к российским военным

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ понесли большие потери на Сумском направлении только ради съемок видео для генштаба о взятии населенного пункта. По словам военного, в ходе отражения атак уничтожено до 70% живой силы штурмовых групп противника, две боевых бронированных машины и БТР.