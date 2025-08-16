Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уничтожение бомбами пункта дислокации ВСУ в Орестополе сняли с воздуха

По информации источников, под удар попал также пункт управления БПЛА противника под Красноармейском.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения пункта временной дислокации одной из бригад ВСУ в Днепропетровской области опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

По информации источников канала, под удар попал ПВД 31-й мехбригады ВСУ в селе Орестополь. По расположению боевиков противника ударили управляемые бомбы ФАБ-500.

Информации о потерях ВСУ в результате удара нет.

Сообщается, что ФАБ-500 были применены также для поражения одного из пунктов управления дронами ВСУ под Красноармейском.

Ранее были опубликованы кадры поражения управляемыми бомбами района скопления военнослужащих и техники в Сумской области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше