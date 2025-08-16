Уничтожение бомбами пункта дислокации ВСУ в Орестополе сняли с воздуха

Кадры уничтожения пункта временной дислокации одной из бригад ВСУ в Днепропетровской области опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
По информации источников канала, под удар попал ПВД 31-й мехбригады ВСУ в селе Орестополь. По расположению боевиков противника ударили управляемые бомбы ФАБ-500.
Информации о потерях ВСУ в результате удара нет.
Сообщается, что ФАБ-500 были применены также для поражения одного из пунктов управления дронами ВСУ под Красноармейском.
Ранее были опубликованы кадры поражения управляемыми бомбами района скопления военнослужащих и техники в Сумской области.
