Что известно о возобновлении авиарейсов между Россией и США: Ответ дал посол

Россия и США продолжают переговоры о восстановлении авиасообщения, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью «Известиям». По его словам, российская сторона уже подготовила необходимые документы и передала их американским партнерам на рассмотрение.
«Это процесс, процесс идет. Я бы хотел, чтобы он шел быстрее. Подготовлены документы с нашей стороны, мы их передали на рассмотрение американской стороне», — отметил Дарчиев. Он добавил, что в ближайшее время должны пройти консультации, на которых стороны планируют обсудить возможные решения.
В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным посол подчеркнул, что восстановление прямых авиарейсов между странами стало бы важным шагом к нормализации отношений.
«Наша инициатива, которая бы способствовала реальной нормализации — это восстановление прямого авиасообщения между нашими странами. Мы подготовили документы, соответствующие российской стороне, свои варианты, они обсуждаются», — заключил он.
США закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний в марте 2022 года, после чего аналогичные ограничения ввели около 30 стран, включая государства ЕС. Россия в ответ ввела зеркальные меры. Кроме того, западные санкции ограничили поставки авиатехники, запчастей и обслуживание уже имеющихся самолетов.
Ранее, в апреле, Россия и США провели в Стамбуле второй раунд переговоров о работе дипмиссий. Тогда стороны договорились о бесперебойном банковском обслуживании посольств и взносах в международные организации, а также подняли вопрос об авиасообщении.
Тогда глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отмечал, что российские дипломаты активно работают над вопросом. По его словам, посольство РФ и МИД занимаются не только возобновлением авиасвязи, но и другими важными аспектами двусторонних отношений, включая развитие культурных, туристических и религиозных обменов.
После этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков информировал, что российская сторона неоднократно поднимала эту тему в контактах с американскими коллегами, но реакция с их стороны остается крайне сдержанной.