Что известно о возобновлении авиарейсов между Россией и США: Ответ дал посол

«Это процесс, процесс идет. Я бы хотел, чтобы он шел быстрее. Подготовлены документы с нашей стороны, мы их передали на рассмотрение американской стороне», — отметил Дарчиев. Он добавил, что в ближайшее время должны пройти консультации, на которых стороны планируют обсудить возможные решения.