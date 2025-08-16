Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за выступление в Пхеньяне

ЦТАК отмечает, что концерт послужил укреплению «братских уз» между народами двух стран. Агентство добавило, что Ким Чен Ын поблагодарил артистов за то, что они внесли свой вклад в укрепление «корейско-российской дружбы, расцветающей с каждым днем».