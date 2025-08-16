На полях саммита Трамп лично передал Путину письмо от своей жены

Ранее в этом году Мелания рассказала о роли, которую она сейчас играет. В интервью ток-шоу Fox & Friends она рассказала о своей жизни и трудностях, которые ей пришлось пережить, когда она впервые приехала в США. А затем она рассказала о своей жизни сейчас: «Возможно, некоторые люди видят во мне просто жену президента, но я твердо стою на ногах, независима. У меня есть свои собственные мысли. У меня есть свои собственные “да” и “нет”. Я не всегда согласна с тем, что говорит или делает мой муж, и это нормально».