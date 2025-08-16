На полях саммита Трамп лично передал Путину письмо от своей жены

Российско-американские переговоры на высшем уровне, состоявшиеся на Аляске, завершились. Президенты двух стран покинули место встречи, не достигнув конкретных договоренностей. Между тем становятся известны некоторые весьма любопытные детали саммита. Представители Белого дома сообщили агентству Reuters, что во время встречи Трамп лично передал Владимиру Путину письмо от своей жены Мелании.
По данным представителей Белого дома, в письме первой леди США говорилось о бедственном положении детей, вывезенных с Украины. Дополнительных подробностей представлено не было, пишет The Guardian.
Тема вывезенных в Россию без согласия семей или опекунов детей с Украины активно муссируется на Западе. Одно из главных обвинений, предъявленных российскому президенту так называемым «международным уголовным судом», как раз и заключается в вывозе и передаче детей из перешедших под российский контроль районов в Российскую Федерацию.
Москва ранее заявляла, что защищает уязвимых детей из зоны военных действий.
Как отмечает The Guardian, Мелании Трамп не было в поездке на Аляску, однако она оказывает одно из самых сильных влияний на своего мужа, чье ближайшее окружение имеет тенденцию меняться по мере того, как люди то попадают в немилость, то выходят из нее.
Напомним, что Трамп утверждал, что скептицизм первой леди заставил его частично переосмыслить отношение к Путину. На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 15 июля президент США сказал: «Я возвращаюсь домой. Я говорю первой леди: “Сегодня я разговаривал с Владимиром. У нас был замечательный разговор”. Она сказала: “О, правда? Только что пострадал еще один город”.
Дипломатический редактор The Guardian Патрик Уинтер даже посвятил влиянию Мелании Трамп на политику (в том числе и внешнюю) своего мужа большой текст.
Недавняя поездка Трампа в Великобританию для игры в гольф подчеркнула, что первая леди оказывает самое большое влияние на своего мужа и намерена соответствующим образом адаптироваться, пишет обозреватель The Guardian. Полагают, что Мелания стояла за недавним заявлением Трампа о том, что палестинцы в Газе голодают.
По словам источников, беседовавших с The Guardian, дело не только в том, что президент говорит о первой леди публично, но и в уважительном отношении к ее взглядам наедине. Один из них сказал: «Она — единственная, кто имеет значение».
Как пишет Патрик Уинтер, «ее наполненные банальностями мемуары-бестселлеры “Мелания”, по словам одного критика, показали, что она “чрезвычайно поверхностный, политически отстраненный человек, последний человек, о котором вы могли бы подумать как о жене политика”.
Более того, первая леди часто исчезает из поля зрения, в основном в Нью-Йорк, чтобы быть поближе к своему сыну. Обнародованное в конце мая сообщение о том, что она, возможно, провела в Белом доме менее двух недель после второй инаугурации своего мужа, не выявило женщину, отчаянно желающую оказаться «в комнате, где это происходит».
Ее одиночный визит в Африку в 2018 году, которому предшествовал прием в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН, на котором она говорила о своей гордости за работу программы USAID по борьбе с болезнями и голодом среди детей, больше не повторялся.
Ранее в этом году Мелания рассказала о роли, которую она сейчас играет. В интервью ток-шоу Fox & Friends она рассказала о своей жизни и трудностях, которые ей пришлось пережить, когда она впервые приехала в США. А затем она рассказала о своей жизни сейчас: «Возможно, некоторые люди видят во мне просто жену президента, но я твердо стою на ногах, независима. У меня есть свои собственные мысли. У меня есть свои собственные “да” и “нет”. Я не всегда согласна с тем, что говорит или делает мой муж, и это нормально».
Она продолжила: «Я даю ему свои советы, и иногда он слушает, иногда нет, и это нормально».
Она явно конфликтовала с ним из-за Covid и, согласно ее мемуарам, из-за абортов — первая леди защищала права на аборты. Основная часть ее официальной работы была связана с оказанием помощи сиротам или детям, подвергающимся риску онлайн-эксплуатации. Но это не принесло большого результата, отмечает обозреватель The Guardian.
В феврале 2025 года по результатам опроса, проведенного в США, Мелания заняла 10-е место по влиятельности в администрации Трампа, уступив даже Стивену Миллеру, заместителю главы администрации Белого дома, и генеральному прокурору США Пэм Бонди. На момент проведения опроса, Илон Маск, ныне отстраненный от должности, считался фигурой, к которой президент прислушивался больше всего.
Когда-то Трамп называл свою жену лучшим специалистом по опросам общественного мнения, а во время своего второго президентского срока он все более открыто заявлял, что его жена влияет на его мышление — возможно, это полезное признание для лидера, уступающего в опросах, особенно среди независимых женщин, которых отталкивает маскулинность Трампа в заключении сделок и грубость.