Стало известно, что не понравилось Трампу по итогу переговоров с Путиным

Политолог-американист Павел Дубравский предположил, что президент США Дональд Трамп был разочарован отсутствием конкретной сделки по итогам саммита на Аляске. Об этом пишет NEWS.ru.
По мнению эксперт, что глава Белого дома рассчитывал на сиюминутное решение.
Со стороны Дональда Трампа, который явно хотел бы, чтобы эта сделка была решена здесь и сейчас, видно разочарование, заявил аналитик.
При этом Россия, по его словам, добилась того, чего хотела. Свою позицию она высказала, и, как отреагировали бы США, ей в принципе все равно, заключил политолог.
Ранее в Госдуме заявили, что главной преградой в заключении сделки между Россией и США в рамках саммита на Аляске мог оказаться вопрос территорий.
