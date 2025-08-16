Самый дорогой в истории авиации: каким самолетом Трамп захотел удивить Путина в Анкоридже

Показательна история боевого применения «Призраков». Они отметились в бомбардировке Югославии в 1999 году и в ударах по Ираку в 2003 году. Последние модернизированные версии самолета могут нести 13-тонную противобункерную супербомбу GBU-57. Именно такие самолеты с этими бомбами были использованы во время недавнего удара по ядерным объектам Ирана в Фордо. Для этого их перегоняли с территории США на авиабазу Диего Гарсия в Индийском океане.