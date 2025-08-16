Самый дорогой в истории авиации: каким самолетом Трамп захотел удивить Путина в Анкоридже

В момент встречи двух президентов на аэродроме военной базы в Анкоридже над ними в плотном авиационном строю пролетела группа самолетов. В воздушном мини-параде принял участие тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit («Дух» или «Призрак») в сопровождении стелс-истребителей F-35. Эффектный пролет на малой высоте громадного самолета, выполненного по схеме «летающее крыло», по замыслу организаторов авиашоу, должен был удивить российского президента. Чем же известен американский «Призрак»?
Все построенные В-2 (а их не так много — менее 20) базируются на территории США на авиабазе Уайтмен (штат Миссури). Специально к визиту Путина пару самолетов перегнали на Аляску, чтобы получить «вау-эффект» во время встречи российского президента.
Известен В-2, в частности, тем, что это самый дорогой самолет в истории авиации. Средняя стоимость одного самолета — под $2 миллиарда. То есть 1 кг не заправленного самолета тянет на $30 тысяч.
Самолет выполнен по технологии радиолокационной малозаметности. Благодаря необычной форме и специальному покрытию, на радарах ПВО с определенного ракурса дает отметку, как небольшой беспилотник.
Показательна история боевого применения «Призраков». Они отметились в бомбардировке Югославии в 1999 году и в ударах по Ираку в 2003 году. Последние модернизированные версии самолета могут нести 13-тонную противобункерную супербомбу GBU-57. Именно такие самолеты с этими бомбами были использованы во время недавнего удара по ядерным объектам Ирана в Фордо. Для этого их перегоняли с территории США на авиабазу Диего Гарсия в Индийском океане.
До этого В-2 наносили удары по объектам движения «Ансаралла» в Йемене.
В воздушных операциях прикрывают самый дорогой самолет в мире сразу несколько (обычно четверка) истребителей F-35 или F-22.
Над Аляской В-2 ранее практически не появлялись. Хотя один из построенных самолетов носит имя этого штата. Специально для авиапоказа Путину пару самолетов перегнали на авиабазу Эльмендорф, где они стали частью «культурной программы принимающей стороны», — как выразился ресурс «Оперативная линия», чтобы российский президент почувствовал «всю серьёзность настроя американской команды переговорщиков».
Справка «МК».
Лётно-технические характеристики B-2: экипаж: 2 человека; длина 21 м; размах крыла 52 м; высота 5 м; масс пустого самолета 71 т; взлётная масса 152 т (для сравнения взлетная масса российского Ту-160- более 200 т). Может нести до 27 т бомб и ракет. Максимальная скорость 1010 км/ч. Дальность полета максимальная 11 тыс. км.