Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Hill: на лимузине Трампа до Путина ездили два иностранных лидера

Минимум два иностранных лидера пользовались бронированным лимузином президента США до Владимира Путина.

На бронированном лимузине Cadillac One по прозвищу The Beast президента США до президента России Владимира Путина ездили как минимум два иностранных лидера, передает издание The Hill.

Так, в 2017 году в этом автомобиле ездил президент Франции Эммануэль Макрон. В том же году компанию Трампу составил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Также в архивной версии сайта Белого дома есть фотография, датированная июнем 2010 года, на которой запечатлен в лимузине занимавший на тот момент пост президента РФ Дмитрий Медведев в компании бывшего президента США Барака Обамы.

Напомним, 15 августа на Аляске прошли переговоры президентов РФ и США. Владимир Путин по прибытии пересел в лимузин Дональда Трампа, где они общались без сопровождения переводчиков.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше