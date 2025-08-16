Ричмонд
Подоляка спрогнозировал скорое освобождение Удачного и Муравки в ДНР

По словам блогера, в настоящее время в обоих населенных пунктах идут бои «за каждый дом».

Источник: Аргументы и факты

Расположенные в районе Красноармейска поселок Удачное и село Муравка могут вскоре перейти под контроль российских войск, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

Согласно его сведениям, продвигающиеся под Красноармейском военнослужащие 2-й армии РФ штурмуют оба населенных пункта.

«В Удачном каждый день есть тактические успехи. Но борьба идет буквально за каждый дом. То же самое и в Муравке. Думаю, скоро мы оба эти села додавим. Нет у противника столько здесь резервов, чтобы сдерживать нас везде», — написал блогер.

Ранее стало известно о переходе под контроль российских войск железнодорожной станции в Удачном.