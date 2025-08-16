Ричмонд
«Хитрый шаг»: раскрыта неожиданная цель приглашения Путина в лимузин Трампа

Военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что приглашение президента России Владимира Путина в машину к главе Белого дома Дональду Трампу может быть хитрым шагом. Об этом пишет NEWS.ru.

Эксперт считает, что в машине мог состояться короткий обмен мнениями наедине.

По словам собеседника издания, Трамп продумал этот хитрый шаг тоже, что он пригласит Путина и до начала переговоров скажет ему что-то важное.

«И, собственно говоря, этот ход Трампа сработал», — заключил Кнутов.

Ранее СМИ сообщили, что возможность прокатиться в бронированном лимузине президента США Дональда Трампа Cadillac One по прозвищу The Beast до российского лидера Владимира Путина имели как минимум два иностранных политика.

