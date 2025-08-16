Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин побеседовал с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием: видео

Владимир Путин встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием. Президент России преподнес в дар духовному наставнику икону преподобного Германа Аляскинского, которого считают православным покровителем Америки.

Владимир Путин встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием. Президент России преподнес в дар духовному наставнику икону преподобного Германа Аляскинского, которого считают православным покровителем Америки.