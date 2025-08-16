«Десять из десяти»: названы две большие победы Путина на саммите с Трампом

«Итак, я думаю, что встреча была успешной в том смысле, что мы отлично поладили. И это хорошо, когда две великие державы ладят друг с другом, особенно если это ядерные державы. Вы знаете, мы — номер один, а они — номер два в мире. И это большое дело. Это большое дело», — сказал Трамп.